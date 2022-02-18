Украина и ЛНР обвинили друг друга в продолжении обстрелов

Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинили друг друга в продолжении обстрелов позиций в Донбассе. Как рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала «1+1», огонь фиксируется в том числе и в районе станицы Луганской, передает ТАСС.

По словам Павлюка, во время обстрела было повреждено два гражданских дома, а также газопровод. «Сейчас пожар локализирован, но обстрелы не такой интенсивности, как были с утра, продолжаются», — рассказал он, добавив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывают ответный огонь «только тогда, когда действительно существует угроза военнослужащим».

При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также заявили, что со стороны Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня, передает РИА Новости. Как рассказал офицер представительства, украинские силовики вели обстрел в направлении населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, подконтрольных ЛНР. Огонь вели с помощью противотанковых управляемых ракет, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, уточнил он.

Инцидент в станице Луганской произошел утром 17 февраля. Местные журналисты сообщили, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детсада. В результате как минимум три человека получили контузии, а ВСУ обвинили в произошедшем силы самопровозглашенных республик. Кроме ситуации с детский садом, обострение произошло на многих других участках линии соприкосновения. Стороны обвинил друг друга в эскалации военного конфликта.