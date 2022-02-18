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Госдеп обвинил Россию в попытке скрыть эвакуацией Донбасса агрессию против Киева

Госдеп обвинил Россию в попытке прикрыть эвакуацией Донбасса агрессию в отношении Киева

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Администрация США утверждает, что Россия пытается эвакуацией жителей Донбасса прикрыть свою агрессию в отношении Киева. С таким обвинением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

«Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН», — заявил он.

По его мнению, речь идет об использовании людей в качестве пешек для отвлечения внимания мирового сообщества от наращивания Россией сил для нападения на Украину. Кроме того, Прайс назвал Россию единственным зачинщиком нынешней напряженности, который угрожает народу Украины.

Ранее сообщалось, что Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.

Марина Совина
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