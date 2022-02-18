Глава ЛНР заявил о планах Украины на прорыв
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина планирует организовать прорыв внутрь республики. Его обращение опубликовал «Луганский информационный центр».
Пасечник заявил, что Украина сосредотачивает живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии соприкосновения и уже сформировала внушительную ударную группировку. «По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — утверждает глава ЛНР.
Он призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своей земли». Остальных жителей он попросил эвакуироваться в Россию.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Ростовскую область.
17 февраля в Донбассе обострилась обстановка. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в обстреле населенных пунктов.