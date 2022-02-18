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Глава ЛНР заявил о планах Украины на прорыв

Пасечник заявил о планах Украины организовать прорыв и призвал мужчин встать на защиту ЛНР

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces / Reuters

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина планирует организовать прорыв внутрь республики. Его обращение опубликовал «Луганский информационный центр».

Пасечник заявил, что Украина сосредотачивает живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии соприкосновения и уже сформировала внушительную ударную группировку. «По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — утверждает глава ЛНР.

Он призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своей земли». Остальных жителей он попросил эвакуироваться в Россию.

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Алевтина Запольская
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