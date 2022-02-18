Путин приветствовал Лукашенко вопросом «отПЦРились?»

Президент России Владимир Путин приветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на встрече в Кремле вопросом «отПЦРились?». Об этом сообщает РИА Новости.

«Давно уже сюда приехали», — ответил белорусский лидер, уточнив, что ждал результаты теста на COVID-19. После Путин обнял Лукашенко.

Затем глава российского государства подчеркнул, что лидерам есть, о чем поговорить, а также сверить часы по ряду позиций. Он отметил, что это первая встреча президентов в 2022 году, которая проходит очно. «Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», — добавил Путин.

Ранее пресс-службы лидеров двух стран сообщали, что тематикой беседы Путина с Лукашенко станут вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества. В свою очередь политолог Дмитрий Болкунец предположил, что визит белорусского президента в Россию связан с его попыткой получить финансовую помощь от страны.

Лукашенко прилетел в Москву на фоне продолжающихся российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022». Помимо этого, остается всего девять дней до даты белорусского республиканского референдума, где граждане проголосуют «за» или «против» принятия поправок в Конституцию страны.