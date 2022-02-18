На Украине попросили Польшу прояснить перехваченные в Донбассе переговоры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к Польше с просьбой прояснить информацию о перехваченных переговорах на польском языке в Донбассе. Он заявил об этом в пятницу, 18 февраля, его цитирует ТАСС.

Ранее в феврале Данилов заявил, что Киев не будет силой забирать Донецкую и Луганскую области из-за опасения массовой гибели населения.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.