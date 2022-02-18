Стало известно время отправки в Россию первых автобусов с жителями ДНР

Первые автобусы с гражданами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправятся в Россию в пятницу, 18 февраля, в 20:00 по московскому времени. Об этом стало известно из сообщения главы администрации города Ясиноватая Дмитрия Шевченко во «ВКонтакте».

Он попросил местных жителей не терять самообладания и не поддаваться панике. А также обозначил места сбора и посадки на транспорт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о временной эвакуации населения республики в Ростовскую область. По его словам, в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста.

В том же обращении он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

