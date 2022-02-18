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Кремль ответил на вопрос о нелегальных мигрантах в России

Песков заявил, что борьба с нелегальной миграцией в России нуждается в особом внимании

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Борьба с нелегальной миграцией в России нуждается в особом внимании, эту тему обсуждают на уровне руководства страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что мигрантов в стране приветствуют.

«Нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей», — подчеркнул Песков.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал от МВД высылки из страны нелегальных мигрантов за разжигание экстремизма.

Необходимо выработать самые жесткие меры против нелегальной миграции, а также деятельности преступных группировок, строящих на ней свой криминальный бизнес, добавил глава государства.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать в таких сферах, как торговля, пассажирские перевозки и общественное питание, на фоне роста межнациональной напряженности в регионе.

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Анна Щербакова
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