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Предсказано исчезновение игр на дисках

Ars Technica: видеоигры на дисках стали реже выпускать

Фото: Unsplash

Издатели видеоигр стали реже выпускать свои тайтлы на физических носителях, предпочитая цифровое распространение. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Журналисты ссылаются на отчет NPD Game Pulse, согласно которому в игровой индустрии наблюдается тренд на снижение количества выпущенных на дисках игр. Так, с 2018 по 2021 годы количество игр, вышедших на физических накопителях в США, сократилось на 30 процентов — с 321 до 226 единиц. А количество игр, вышедших в цифровом формате, в период с 2020 по 2021 годы увеличилось на 64 процента и достигло показателя 2200 штук.

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В связи с этим аналитики предсказывают постепенное исчезновение игр, выходящих на физических носителях — дисках и флеш-картах. Специалисты приводят данные, согласно которым за последние три года количество консольных игр, вышедших исключительно в цифровом формате, увеличилось с 75 до 90 процентов.

Подобная ситуация развивается неравномерно на различных платформах. Так, за три года количество физических релизов на PlayStation сократилось на 38 процентов, на Xbox — на 31 процент. На приставках Nintendo Switch количество релизов на физических носителях снизилось на семь процентов.

В отчете говорится, что рынок игр на физических накопителях не исчезнет в один момент, однако тренд на снижение очевиден. В физическом формате чаще выпускают AAA-тайтлы, также проект на дисках и накопителях стабильно выкупают коллекционеры.

Ранее эксперт Александр Кузьменко заявил, что обложение зарубежных сервисов дистрибуции дополнительным налогом приведет к росту цен на видеоигры в России. По его словам, в конечном итоге за инициативу будут платить пользователи продукта, то есть геймеры.

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Андрей Ставицкий
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