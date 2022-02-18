Перечислены самые популярные подарки ко Дню Защитника Отечества

Аналитическая служба интернет-магазина Wildberries перечислила самые популярные подарки ко Дню Защитника Отечества в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 18 февраля.

Специалисты изучили данные 80 миллионов интернет-заказов, сделанных на сайте в период с 1 по 15 февраля. Выяснилось, что самым распространенным подарком к празднику станут мужские носки. Число таких заказов по сравнению с аналогичным периодом в январе выросло на 133 процента. Вторым по популярности подарком к 23 февраля оказались мужские трусы: их продажи выросли на 90 процентов.

В список часто заказываемых товаров также вошли дезодоранты, ремни, кошельки, пены для бритья, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, галстуки и армейские сухпайки.

Так, в первой половине февраля число заказов с бритвенными наборами увеличилось на 233 процента по сравнению с предыдущим месяцем, заказов косметических уходовых наборов — на 422 процента, дезодорантов — на 53 процента, а одеколонов — на 93 процента. Спрос на мужскую туалетную воду вырос на 123 процента, а популярность гелей для душа возросла почти в 12 раз.

Кроме того, женщины начали чаще заказывать дорогой крепкий алкоголь. Число бронирований бренди через онлайн-платформу Wildberries выросло на 500 процентов, а бутылок коньяка — на 200 процентов. Стоимость такого подарка может достигать почти 14 тысяч рублей.

Для малолетних сыновей матери приобретают игрушечное оружие, машинки, самолеты и вертолеты, а также различные сборные модели, самыми популярными из которых стали прототипы автомобилей и мотоциклов.

Ранее в феврале аналитики Wildberries выяснили, что интерес россиян к модной одежде за год увеличился в два раза. Специалисты заметили, что частота заказов в фэшн-сегменте растет благодаря развивающемуся в стране тренду к быстрой моде.

