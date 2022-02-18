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Блогерша похвасталась перелетом за полмиллиона рублей и стала посмешищем в сети

Пользователи сети высмеяли блогершу, которая купила билет на самолет за 680 тысяч рублей

Кадр: @anna..paull / TikTok

Известная блогерша Анна Пол, прославившаяся на платформе OnlyFans, похвасталась роскошным перелетом на самолете и стала посмешищем в сети. О путешествии она рассказала на видео, которое опубликовала в TikTok-аккаунте.

Как рассказала девушка, она купила билет в бизнес-класс на рейс United Airlines из Сиднея в Лос-Анджелес за 9000 долларов (около 680 тысяч рублей). Пол показала на видео, что у каждого пассажира имелось собственное сиденье-капсула с откидной кроватью для сна, столиком, мини-шкафчиком для хранения вещей и телевизором. Кроме того, авиакомпания предоставляла бесплатный набор с косметическими продуктами для путешествия: крем для лица и рук, бальзам для губ, зубную пасту и щетку, влажные и бумажные салфетки.

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Помимо прочего путешественница получила пижаму, маску для сна, тапочки и носки. В полете пассажиров угощали бесплатным шампанским и шоколадными драже. Блогерша также показала на видео прием пищи: пюре с рагу, салат и небольшую булочку. Тем не менее пользователи сети высмеяли девушку, которая заплатила за билет больше полумиллиона рублей.

В комментариях под видео юзеры раскритиковали сервис на борту, который, по их мнению, не стоит заплаченных денег. «Девять тысяч долларов за каждого? Да я лучше купил бы комнату с четырьмя стенами и дверью», «За эти деньги ты бы могла снять частный самолет», «Девять тысяч долларов за еду из микроволновой печи», «Ну что ж, ты впустую потратила деньги», — написали они под публикацией.

Ранее в феврале пассажирка, которая привыкла летать бизнес-классом, отказалась пересесть в эконом и сорвала вылет. Семья британских туристов не смогла уговорить бортпроводников посадить рядом с ними няню их детей, так как из-за ошибки авиакомпании в бизнес-классе для женщины не нашлось свободного места. В итоге пассажиры устроили скандал на борту и были сняты с рейса.

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Дарья Рыбак
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