Привыкшая к бизнес-классу пассажирка отказалась сидеть в экономе и сорвала вылет

Семья туристов из Англии сорвала вылет рейса, так как бортпроводники отказались посадить няню их детей вместе с ними в бизнес-класс. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании British Airways, вылетавшего из Лондона в Турин. Британский адвокат Чарльз Бэннер (Charles Banner) вместе с женой, двумя детьми и их няней собрались в семейное путешествие. Туристы привыкли летать бизнес-классом, поэтому для своей сотрудницы они также приобрели билет на соседнее с ними место.

Тем не менее, уже перед выходом на посадку Бэннеру сообщили, что их няне понизят класс обслуживания, так как из-за ошибки авиакомпании в бизнес-класс было продано слишком много билетов. Узнав об этом, британцы отказались соглашаться с требованиями бортпроводников и устроили скандал: в результате, капитан воздушного судна был вынужден приостановить вылет и вернуть лайнер обратно на стоянку.

После этого члены экипажа вызвали полицию, и семья туристов покинула борт в их сопровождении. По словам Бэннера, ситуация была унизительной, поскольку он уже больше 15 лет является постоянным клиентом авиакомпании. Кроме того, как сообщил британец, в бизнес-классе было запасное место для няни его детей, однако бортпроводники отказались идти на уступку, выдумывая предлоги, почему женщина должна сидеть отдельно от семьи.

Ранее в феврале пассажирка самолета, купившая билет в бизнес-класс, обратилась в полицию и заявила, что подверглась изнасилованию в полете. Как рассказала девушка, ее попутчик напал на нее, пока все остальные туристы спали.

