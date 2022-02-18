Оценен вред от ликвидации нищеты во всем мире

Нидерландские ученые из Гронингенского университета оценили, как изменится уровень выбросов углекислого газа при ликвидации крайней нищеты во всем мире. Согласно подсчетам, повышение уровня жизнь в беднейших странах почти не скажется на экологии.

Организация Объединенных Наций (ООН) считает, что тратящие менее чем 1,9 доллара (около 144 рубля) в день люди живут в «крайней нищете». По данным за 2014 год, более миллиарда человек входят в эту категорию. Большая часть из них проживает в Африке и Южной Азии — странах, где уровень выбросов углекислого газа самый низкий. В то же время уровень выбросов одного процента наиболее обеспеченных государств оказались в 75 раз выше, чем у 50 процентов бедных стран.

Ученые разработали ряд возможных сценариев, по которым могла бы развиться экологическая ситуация в случае глобального устранения нищеты. Эти сценарии не предусматриваются изменения демографической картины или энергетического баланса. Эксперты рассчитали, как теоретический переход малоимущих в группу над чертой бедности повлияет на причиняемый ими вред окружающей среде.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что ликвидация нищеты приведет к увеличению уровня выбросов вредных веществ менее, чем на один процент. При этом объем выбросов вырастет на 18 процентов, если увеличатся доходы людей из группы над чертой бедности, чьи ежедневные траты составляют не более 5,5 доллара.

В январе американская певица Риана пожертвовала 15 миллионов долларов на борьбу за климатическую справедливость. По словам артистки, эти деньги пойдут в фонды, основанные женщинами, молодежью, темнокожими, ЛГБТ-сообществом и коренными народами для тех же групп населения. Среди реципиентов оказались «Альянс за климатическую справедливость», «Экологическая сеть коренных народов» и «Движение за жизнь темнокожих».