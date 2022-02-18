IT-эксперт не увидел смысла в задуманном Госдумой реестре «инфоцыган»

Авторы инициативы по созданию реестра тренеров личностного роста должны четко сформулировать порядок его составления, иначе будет очень трудно говорить о какой-либо эффективности проекта. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился глава АНО «Информационная культура», эксперт в сфере IT Иван Бегтин.

По его словам, в данный момент цели составления такого реестра «инфоцыган» неочевидны, из-за чего довольно трудно говорить о том, какие именно методы контроля задумали в Госдуме.

Надо понять целеполагание. Если речь о запрете и контроле — то это одна история. Если речь о налогообложении — то другая. Если цензура — то третья

Иван Бегтин Эксперт в сфере информационных технологий

В противном случае, считает Бегтин, мы увидим еще один пример того как государство заходит на «дикий» рынок, в попытке зарегулировать его без какого-либо системного подхода. «Прежде чем это делать, нужно провести конкретное исследование. А я что-то таких исследований не видел, кроме слов. Давайте проверим, сколько этих людей, какой оборот этого рынка, сколько людей пользуются этими услугами, много ли среди них недовольных, тех, кто считает себя пострадавшими», — считает Бегтин.

Он настаивает, что авторы инициативы должны изучить другие способы решения проблемы, кроме составления реестра. В частности он считает, что законодатели могли бы подробно проработать вопросы лицензирования и сертификации таких деятелей и их регистрацию в качестве самозанятых.

Есть понятие такое — доказательная политика. В некоторых органах власти в России оно применяется. Если вы хотите создать реестр, пусть это будут владельцы котов и собак, синичек и домашних попугайчиков, обычно этому предшествует некоторый анализ. А какие другие варианты регулирования этой деятельности есть? Может это вопрос уголовной или административной ответственности Иван Бегтин Эксперт в сфере информационных технологий

Бегтин обращает внимание на то, что в данный момент существует много вопросов к тому, какие меры предлагают законодатели для борьбы с конкретными нарушениями.

«Что если инфоцыган не является российским гражданином? Ведет тренинги онлайн и не будет там регистрироваться. Какие тут меры принуждения? Блокировать в Instagram? Это ведь конкретные люди, это не давление не на организации, а на конкретное физическое лицо», — отметил он.

В целом, Бегтин считает, что на данном этапе инициатива депутатов Госдумы скорее вызывает новые вопросы, нежели дает ответы на уже имеющиеся.

«Много подходов, если эта проблема вообще является проблемой. А пока решение озвучивается, исследований нету. Будет очередной закон, не подкрепленный ничем, кроме мнения людей, которые его приняли. Как бы я к этим "инфоцыганам" не относился — главное, чтобы с водой ребенка не выпрыснули в очередной раз», — резюмировал он.

Ранее в Госдуме сообщили о создании межфракционной группы для борьбы с проблемой «инфоцыган». Депутаты предложили создать единый реестр всех, кто оказывает подобные услуги. Также рассматривается возможность введение сертификации для таких деятелей.

Депутаты выразили озабоченность низким качеством услуг и большим количеством мошенников, существующим на этом рынке. Так, по словам первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева, некачественные услуги психологов могут вызвать проблемы с ментальным здоровьем.