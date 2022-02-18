В Белоруссии возбудили девять уголовных дел в связи с референдумом

В Белоруссии возбудили девять уголовных дел, связанных с проведением референдума по обновленной Конституции. Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка МВД Александр Купченя, передает Zerkalo.io.

Уголовное дела завели по статьям о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, незаконных действиях в отношении персональных данных, о клевете или порче имущества.

По словам Купчени, МВД получило около сотни обращений от членов избиркомов. Большинство из них приходятся на Минск и другие крупные города.

Референдум об изменениях в Конституцию состоится 27 февраля. Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии в преддверии решил засекретить имена членов участковых избирательных комиссий.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, правящий с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. На этом фоне Лукашенко заявил о необходимости изменить основной закон страны. Согласно проекту поправок, один и тот же человек сможет занимать президентский пост не более двух сроков. Но ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства, то есть Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока.