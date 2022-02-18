В Белом доме рассказали о целях новых антироссийских санкций

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что новые возможные санкции Запада не нацелены на удар по экспорту энергоносителей. Его слова передает ТАСС.

По словам Сингха, удар по экспорту энергоносителей не является целью антироссийских санкций, а использование экспорта в качестве оружия станет большой ошибкой президента России Владимира Путина.

«Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или повредить российские возможности по снабжению мира энергией. Во-вторых, для Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия», — подчеркнул заместитель помощника президента США по национальной безопасности.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС. «В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа», — отметил глава дипломатии.