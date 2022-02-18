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Врач заявила о температурном хвосте у переболевших COVID-19

Врач Серебренникова заявила о проблеме скачкообразной температуры после COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Переболевшие COVID-19 пациенты стали чаще жаловаться на появление скачкообразной температуры тела. О такой проблеме заявила консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова в разговоре с Life.

Если такой температурный хвост сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильной слабостью, нужно незамедлительно обратиться к медикам, пояснила Серебренникова.

Она уточнила, что если сохраняется температура выше 37,5 градуса, то, скорее всего, в организме продолжается воспалительный процесс, связанный с коронавирусом.

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По мнению Серебренниковой, такое состояние может свидетельствовать о присоединении бактериальной инфекции.

У пациентов могут возникать нарушения в общем самочувствии и проблемы с давлением, добавила врач.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что постковидный синдром у тех, кто ранее перенес инфекцию, может сохраняться до года.

По его словам, у каждого третьего пациента после COVID-19 страдает головной мозг. Инфекционист со ссылкой на зарубежные исследования сообщил, что коронавирус может привести к 16 неврологическим последствиям, среди которых слабость, бессонница и раздражительность.

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Анна Щербакова
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