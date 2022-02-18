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Россияне бросились скупать два вида товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на строительные материалы и инструменты вырос на 102 процента

Фото: Cesar Carlevarino Aragon / Unsplash

В России в два раза увеличился спрос на два вида товаров — строительные материалы и инструменты. Повышение относительно января 2021 года достигло 102 процентов. Об этом говорится в исследовании онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру», сообщают РИА Новости.

Причиной подобной динамики эксперты назвали желание россиян сэкономить и по возможности провести ремонтные работы самостоятельно. Активнее всего скупать строительные материалы бросились в Самаре (рост спроса на 186 процентов), а также в Туле (на 166 процентов) и Челябинске (155).

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Ниже расположились Новосибирск (на 148 процентов), Саратов (135), Тюмень (120), Омск (111) и Казань (106). Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там повышение достигло 91 и 79 процентов соответственно.

Спрос на крепежи в стране вырос на 56 процентов. Лидером по повышению спроса назвали Тюмень (на 184 процента). Топ-3 списка замкнули Казань (на 110 процентов) и Тула (91). В Санкт-Петербурге и Москве показатель увеличился на 41 и 39 процентов соответственно.

Ранее «ВсеИнструменты.ру» назвали главные страхи россиян при ремонте квартир. Беспокойство большинства опрошенных (46 процентов) было связано с ценами на строительные и отделочные материалы, а 39 процентов опасались, что услуги строительной бригады окажутся слишком дорогими.

Нина Ташевская
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