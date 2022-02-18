Названы дыхательные практики для быстрого засыпания

Психолог Хейли Перлус и сомнолог Алекс Димитриу назвали простые дыхательные практики, которые помогут успокоиться и быстро заснуть. Их слова приводит The Sun.

Перлус посоветовала практиковать диафрагмальное дыхание, или дыхание животом. Для этого необходимо удобно сесть, положить одну руку на грудь, а другую под ребра. Вдыхать следует через нос, позволяя животу медленно выталкивать руку, следя за тем, чтобы грудь не двигалась. Выдыхать нужно через рот, сложив губы трубочкой и слегка нажимая на живот рукой, чтобы помочь воздуху выйти наружу. Психолог предлагает повторить упражнение десять раз.

Еще один метод — дыхание по системе 4-7-8. Она состоит в том, что нужно вдохнуть через нос, отсчитать четыре секунды, а затем задержать дыхание на семь секунд. Выдыхать нужно в течение восьми секунд, издавая свистящий звук через сжатые губы.

Перлус также предложила попробовать попеременное дыхание ноздрями. Для этой практики нужно по очереди закрывать пальцами по одной ноздре и дышать то через правую, то через левую.

Психиатр и врач-сомнолог Алекс Димитриу обратил внимание на технику квадратного дыхания. Для ее выполнения следует сделать вдох и про себя посчитать до четырех, затем задержать дыхание и снова посчитать до четырех. После необходимо сделать выдох, параллельно считая до четырех и в конце еще раз задержать дыхание и сосчитать до четырех. Димитриу также порекомендовал попробовать йогу-нидру.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова назвала желание поспать днем признаком смертельно опасного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. Черкасова отметила, что апноэ сна не дает человеку выспаться, поэтому его мучает сонливость.