В Госдуме заявили об оказавшихся под ударом русских в Донбассе

В Госдуме заявили об оказавшихся под ударом в Донбассе русских, которые рискуют быть уничтоженными Украиной. Об этом говорится в Telegram-канале думской фракции ЛДПР.

«Русские вновь оказались под ударом. Сотни тысяч русских жителей Донбасса в эти минуты рискуют быть уничтоженными украинской военщиной, подстрекаемой западными покровителями. К тому есть все сигналы. Донецк и Луганск как никогда нуждаются в нашей поддержке и защите», — говорится в сообщении.

В ЛДПР добавили, что «сегодня Донецк — завтра Москва». «Нас хотят раздавить», — отмечается в сообщении. Также во фракции подчеркнули, что сейчас «не время подставлять вторую щеку».

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.