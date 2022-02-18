Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена

Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Подобную готовность выразил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел страны Пьер-Ален Эльчингер, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Швейцария готова предложить свои услуги по организации переговоров, если они полезны и желательны. «Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч», — уточнил он.

При этом Эльчингер не предоставил информацию о том, поступали ли в швейцарский МИД запросы об организации встречи дипломатов. Он объяснил это соображениями конфиденциальности.

Ранее стало известно о готовности Финляндии предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена. Президент страны Саули Ниинисте заявил, что, если Хельсинки попросят об оказании подобных услуг, финские власти согласятся. Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе для обсуждения путей деэскалации кризиса на Украине.