В Тамбовской области суд арестовал подозреваемого в убийстве чиновника мужчину

В Тамбовской области суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве отчима — заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Кярсна.

По данным ведомства, утром 14 февраля 2022 года пасынок в подъезде жилого дома нанес чиновнику множественные ножевые ранения. 56-летний мужчина умер на месте происшествия, а 30-летний подозреваемый скрылся. Возможный мотив — нарастающий личный конфликт между мужчинами.

Позже появилось видео, указывающее на причастность родственника к этому убийству: мужчина попал в поле зрения камер видеонаблюдения рядом с местом преступления и практически во время убийства.

Сейчас следователи работают над закреплением доказательной базы: обнаружены и изъяты одежда, обувь фигуранта и предполагаемое орудие убийства, назначен ряд экспертиз: молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая, траcсологическая.