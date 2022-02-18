Следствие пришло с обысками в управление сельского хозяйства Тамбовской области

В Тамбовской области сотрудники Следственного комитета России (СКР) пришли с обысками в региональное управление сельского хозяйства. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие проводит обыски в связи с расследованием дела о мошенничестве. Оперативные мероприятия проводятся в том числе и в кабинете временно исполняющей обязанности главы управления. Глава области пообещал полное содействие следователям, он в курсе проводимых следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление контрактных отношений в сфере закупок Минздрава Челябинской области. На месте задержали замминистра здравоохранения российского региона Александра Кузнецова.