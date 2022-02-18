В деле главного десантника Урала появился новый эпизод о коррупции

Следователи установили новый эпизод в ходе расследования уголовного дела председателя Свердловского отделения «Союза десантников России» Евгения Тетерина, арестованного по обвинению в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, главный десантник Урала подозревается в том, что посодействовал в прекращении уголовного преследования по просьбе двоих обратившихся к нему мужчин.

18 ноября 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки. Сам он категорически отрицает свою вину. В суде десантник заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.

Тетерин участвовал в боевых операциях, имеет награды, среди которых орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

Его и еще двух человек задержали 17 ноября сотрудники ФСБ.