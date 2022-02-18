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На Украине потребовали списания внешнего долга

Тимошенко предложила президенту Украины Зеленскому поднять тему списания внешнего долга

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украина может потребовать от партнеров списания внешнего долга. Об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Запись опубликована на YouTube.

Тимошенко подчеркнула, что в настоящий момент Украина вынуждена защищать не только себя, но и весь мир, а западные страны могут оказать Киеву реальную помощь.

Она вспомнила про встречу президента страны Владимира Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля и предложила украинскому лидеру поднять на переговорах тему о списании внешнего долга Украины.

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«Наш внешний долг составляет около 52 миллиардов долларов. Мы не имеем права самостоятельно прекратить его уплату, но можно провести переговоры с фактически вторым человеком в США и объяснить, что эти средства мы сейчас обязаны использовать для создания сильной армии для выполнения функции сдерживания», — пояснила Тимошенко.

Ранее эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко заявил, что власти Украины могли бы остановить на неопределенный срок оплату внешнего и внутреннего долга республики. По его мнению, причиной для этого является форс-мажор, связанный с угрозой российского вторжения.

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Георгий Нестеров
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