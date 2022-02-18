Посол России не увидел главного в союзе Британии с Польшей и Украиной

«Тройственный союз» Лондона, Варшавы и Киева — это сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

Дипломат назвал искусственными попытки подобного взаимодействия. «Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного — экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного», — отметил он, заявив, что идея долго не проживет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс заявил о планах создать новый трехсторонний формат с участием Киева, Польши и Великобритании. Глава украинского МИД отметил, что вскоре на сайтах внешнеполитических ведомств трех государств появится совместное заявление глав МИД. В этом заявлении речь будет идти о том, что Великобритания и Польша будут «стоять плечом к плечу с украинским народом» в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ.