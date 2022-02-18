Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России не увидел главного в союзе Британии с Польшей и Украиной

Посол России в Великобритании Келин назвал искусственным союз Лондона, Киева и Варшавы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Тройственный союз» Лондона, Варшавы и Киева — это сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

Дипломат назвал искусственными попытки подобного взаимодействия. «Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного — экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного», — отметил он, заявив, что идея долго не проживет.

Материалы по теме:
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
Вчера
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс заявил о планах создать новый трехсторонний формат с участием Киева, Польши и Великобритании. Глава украинского МИД отметил, что вскоре на сайтах внешнеполитических ведомств трех государств появится совместное заявление глав МИД. В этом заявлении речь будет идти о том, что Великобритания и Польша будут «стоять плечом к плечу с украинским народом» в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
Посол России не увидел главного в союзе Британии с Польшей и Украиной
Подозреваемых в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии задержали
Глава СКР взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании петербурженки
ДНР заявила о двух убитых украинских диверсантах
Ургант пошутил о запрете вонючим пассажирам заходить в метро в Петербурге
Врач заявила о температурном хвосте у переболевших COVID-19
«Империя Кремля» стала предметом разговора Тихановской и Кличко в Германии
Патрушев рассказал о ликвидации шести террористических ячеек на Урале
Педофил получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.