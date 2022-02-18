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Порошенко предрек Украине жизнь в условиях постоянной тревоги

Петр Порошенко считает, что Украина будет жить в условиях постоянной тревоги

Фото: Globallookpress.com

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предрек республике жизнь в условиях постоянной тревоги. Об этом он высказался, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба политсилы.

Порошенко поблагодарил союзников республики за предоставление вооружения и призвал власти страны незамедлительно выделить средства для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то будет сжимать его, то будет ослаблять. Вчера в Донбассе — 60 обстрелов. И нам нужно жить в условиях постоянной тревоги», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Порошенко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разработать план обороны страны на случай вторжения России. Он также призвал главу республики провести немедленные телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Георгий Нестеров
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