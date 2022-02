Подсчитаны траты человечества на уничтожение природы

Эксперты подсчитали, что человечество ежегодно тратит не менее 1,8 триллиона долларов (около 137,4 триллиона рублей) на субсидии, способствующие уничтожению дикой природы и усилению глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование природоохранных организаций The B Team и Business for Nature.

Согласно оценкам аналитиков, сумма эквивалентна двум процентам мирового ВВП. Большая ее часть тратится на добычу ископаемого топлива (620 миллиардов долларов), сельскохозяйственный сектор (520 миллиардов долларов), водоснабжение (320 миллиардов долларов) и лесное хозяйство (155 миллиардов долларов). В действительности сумма может оказаться гораздо больше.

По мнению авторов исследования Дуга Коплоу и Рональда Стинблика, подобное финансирование противоречит Парижскому соглашению, а также мешает достичь целевых показателей по проектам по восстановлению биоразнообразия, борьбе с проседанием почвы и обезлесением за счет государственных средств. При этом они убеждены, что значительная часть от суммы в 1,8 триллиона долларов может быть потрачена на поддержку более экологичных альтернативных источников энергии и защиты природы вместо «финансирования нашего собственного вымирания».

Они призвали мировые правительства согласовать задачу по отказу от экологически вредных субсидий к концу десятилетия на конференции по биоразнообразию, которая пройдет в Китае в конце 2022 года. Глава отдела ООН по биоразнообразию Элизабет Мрема сообщила, что отмена субсидий или перенаправление их в более экологичные сферы ежегодно высвободят 711 миллиардов долларов (около 54,3 триллиона рублей), которые можно будет потратить на восстановление окружающей среды и достижение углеродной нейтральности.

В 2021 году ООН сообщила, что почти 90 процентов субсидий, ежегодно предоставляемых фермерам, наносят ущерб здоровью людей, усугубляют климатический кризис, разрушают природу, а также способствуют неравенству и вытесняют мелких фермеров с рынка.