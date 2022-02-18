Консульский отдел посольства США в Минске перестал выдавать визы

Консульский отдел посольства США в Белоруссии перестал выдавать визы. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

«В результате критической кадровой нехватки из-за вынужденного сокращения белорусскими властями штата сотрудников посольства США в Минске с 15 февраля консульский отдел приостановил все визовые услуги и предлагает только экстренные услуги американским гражданам», — сказано в сообщении.

Сотрудники посольства призвали граждан обращаться за консульскими услугами в американские дипведомства в соседних странах. Они также предупредили о возможных задержках в обработке запросов.

В августе 2021 года, после того, как США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, США сообщили о сокращении числа сотрудников в своем диппредставительстве в Минске по требованию белорусских властей. В середине 2020 года, спустя 12 лет, Белоруссия и США обменялись послами. Однако вскоре отношения между Минском и Западом снова ухудшились.

