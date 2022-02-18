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Создана вакцина для заживления костей

Ученые из США разработали способ восстановления костей с помощью вакцины

Фото: Globallookpress.com

Ученые из клиники Майо в США совместно со своими коллегами из Нидерландов и Германии создали вакцину на основе РНК-мессенджера, способную стимулировать заживление костей. Научная работа описана в журнале Science Advances.

При повреждениях костная ткань человека способна восстанавливаться двумя способами: прямым образованием из мезенхимальных стромальных клеток (стволовых клеток) или с помощью эндохондральной оссификации, то есть через формирование хряща, который впоследствии костенеет. При этом при сбоях этих механизмов, а также других нарушениях в организме, переломы не срастаются, что может привести даже к ампутации.

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Исследователи смогли разработать новый способ лечения таких случаев. Он основан на использовании информационной матричной РНК (рибонуклеиновой кислоты), которая способна стимулировать восстановление костной ткани.

Пока что ученые провели тестирование препарата только на крысах, но он показал высокую эффективность и безопасность даже при использовании одной дозы.

В июле разработчики из Томского политехнического университета (ТПУ) изобрели технологию, способную ускорить восстановление поврежденных костей. Они предложили использовать биоактивные покрытия на поверхности имплантов, которые были напечатаны на 3D-принтере.

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Елена Апазиди
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