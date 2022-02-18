Нефтегазовый гигант нанес серьезный ущерб экологии

Постоянные разливы нефти в стране-нефтегазовом гиганте Венесуэле нанесли серьезный ущерб экологии. Об этом говорится в докладе Венесуэльской академии физико-математических и естественных наук.

За 2020-й и 2021 годы в стране произошло не менее девяти разливов нефти, которые допустили местные компании, говорится в докладе. Среди них 26,7 тысячи баррелей нефти, разлитых в июле прошлого года, загрязнили национальный парк Моррокой, расположенный на северо-западном побережье Венесуэлы. Разливы затронули мангровые леса и участки побережья вокруг озера Маракайбо, а также близлежащие острова и архипелаги.

«Вдоль побережья разливы углеводородов и сброс отходов от нефтяной промышленности происходят с каждым днем все чаще», — предупреждают в докладе. Академия добавила, что такие инциденты сильно влияют на окружающую среду и могут привести к гибели живых организмов, обитающих на морском дне.

Копия доклада была передана государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) и министру нефтяной промышленности Венесуэлы, однако они пока не прокомментировали его.

В академии отметили, что разливы нефтепродуктов (например, бензина), оказывают на окружающую среду более негативное влияние, чем разливы нефти. Однако ответственность за снижение последствий таких инцидентов лежит на нефтяной промышленности.

При этом барьеры для предотвращения разливов и другие меры по их локализации использовались лишь несколько раз за последние два года. Академия призвала PDVSA к соблюдению мер по предотвращению разливов. Компания еще в 1986 году разработала план действий в чрезвычайных ситуациях, однако уже 20 лет этот план не применяли эффективно.

Ранее с помощью спутников ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи сверхвыбросов метана с нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Одной из стран, которые осуществляют самые большие парниковые выбросы, оказалась Россия.