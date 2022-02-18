Вице-премьер России отреагировал на слова главы МОК о Валиевой и Тутберидзе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выступил с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за комментариев последнего о выступлении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Бах заявил, что наставница 15-летней фигуристки Этери Тутберидзе холодно отреагировала на прокат подопечной. По мнению Чернышенко, подобные высказывания главы МОК являются неуместными и направительными. «Мы разочарованы тем, что президент комитета выдумывает истории о чувствах наших спортсменов, а потом говорит от имени всей организации», — заявил вице-премьер.

Ранее 18 февраля на слова Баха отреагировали в Госдуме. «Он не детский психолог, это не его уровень — судить об эмоциях тренера», — заявил депутат парламента Дмитрий Свищев.