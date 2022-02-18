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Россиянка отдохнула во Вьетнаме и удивилась странным правилам на курорте

Россиянка рассказала о необычных правилах во Вьетнаме после сдачи положительного ПЦР-теста

Фото: Jack Kurtz / globallookpress.com

Российская туристка, побывавшая на отдыхе во Вьетнаме, рассказала о необычных правилах для иностранных путешественников на курорте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Как сообщила девушка, для въезда в страну ей потребовался сертификат о вакцинации «Спутником V» и ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Помимо этого, на курорте необходимо сдать два еще бесплатных анализа на коронавирус — сразу по прибытии и на третий день после приезда.

«Самое странное, по словам нашего турагента, в случае положительного результата, вас по идее должны переселить на отдельную виллу в отеле, но посещать рестораны, бассейны и прочее вам не запрещается. Как это?» — удивилась правилам россиянка.

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Кроме того, путешественница задалась вопросом, почему сотрудники отеля отдают паспорт только при выселении, а также с чем связан запрет на самостоятельный вызов туристами такси для поездки в аэропорт и обратно.

Тем не менее россиянка отметила, что отдых во Вьетнаме ей понравился. Ее порадовало изобилие местных фруктов, которые можно купить по низким ценам, доступность и большой выбор морепродуктов, красивая природа и интересные экскурсии. Кроме того, по ее словам, в условиях пандемии многие отели начали предлагать своим постояльцам бесплатные услуги, например, в ее гостинице можно было посетить СПА-центр.

«В общем, странно, многое непонятно, но видно, что все лояльно, нет жестких условий как в Таиланде. Вьетнам еще не переполнен туристами, сервис тут на уровне, цены не кусаются. Инфраструктура работает не в полную силу, но, по словам местного гида, сейчас, после снятия ограничений на выход туристов из отеля все начинает оживать», — поделилась мнением путешественница.

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам. Так, перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту МоскваХаной с вылетом обойдется туристу от 75,4 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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