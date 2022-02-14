Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам в феврале

Эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам после снятия азиатской страной ограничения на международное регулярное авиасообщение. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отправиться в популярную азиатскую страну из России можно регулярными рейсами авиакомпании Vietnam Airlines — с 8 февраля авиакомпания выполняет еженедельные перелеты. Вылеты в Москву осуществляются по пятницам, обратные перелеты из Вьетнама — по субботам.

Перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту Москва — Ханой с вылетом в феврале обойдется туристу от 75,4 тысячи рублей. В Хошимин и Нячанг перевозчик предлагает улететь за 81,3 тысячи рублей, а на остров Фукуок — от 117,8 тысячи рублей.

Отмечается, что из отечественных авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air. Пакетные туры на базе этой перевозки формируют туроператоры ANEX Tour и «Интурист». Отдельно билеты на эти рейсы не продаются, только в составе пакетных туров. Цены на восьмидневные туры во Вьетнам (Нячанг) в отель категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» стартуют у ANEX Tour от 136 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 9 февраля в республике расширили список лиц, имеющих право пересекать границу страны. Теперь отдохнуть в популярной азиатской стране смогут не только вакцинированные путешественники, но и непривитые переболевшие туристы, а также дети в возрасте от 14 до 18 лет.

