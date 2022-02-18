Лукашенко пригрозил Западу асимметричным ответом в случае начала войны

Если Запад начнет войну против Союзного государства, Россия и Белоруссия дадут асимметричный ответ. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале РБК.

«Мы не хотим войны. Но если кому-то неймется, ответ будет совершено асимметричный. Наверное, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность наших народов и свои государства, мы будем действовать адекватно», — заявил Александр Лукашенко.

Также Лукашенко предрек продолжение экономической войны против республики и России. Он обвинил Запад в развязывании экономической войны против России и Белоруссии и подчеркнул, что западные страны найдут повод для продолжения соответствующей политики в отношении Москвы и Минска.

Ранее Путин рассказал, что совместные учения военных России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», активная фаза которых продлится до 20 февраля, никому не угрожают и носят только оборонительный характер. По его словам, Минск и Москва дали высокую оценку учениям.

