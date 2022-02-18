В Германии оценили вероятность полномасштабного вторжения России на Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оценила вероятность полномасштабного вторжение России на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства отметила, что не считает это вероятным сценарием. Однако, по ее мнению, Россия может провести операцию «под чужим флагом» или организовать переворот.

«Я опасалась бы больше того — что наиболее вероятным сценарием является или операция "под чужим флагом", или переворот, или еще что-то подобное», — заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Он добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска», — заявил политик.

