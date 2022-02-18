Российским пенсионерам назвали способ выгоднее уволиться

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина назвала российским пенсионерам способ выгоднее уйти на пенсию. Ее слова передает агентство «Прайм».

Сорокина заявила, что при увольнении пенсионерам стоит задуматься об индексации страховых выплат. В Пенсионный фонд России (ПФР) до 15 числа следующего месяца регулярно поступают данные от работодателей о сотрудниках. В список попадают все, вне зависимости от того, один день работал человек или целый месяц.

Так, рекомендовала экономист, лучше увольняться в конце месяца. «Рассмотрим пример. Первая ситуация — работающий пенсионер уволился 1 марта. Вторая ситуация — он уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица», — объяснила она. Специалист отметила, что отчет за апрель ПФР получит в мае, а в июне примет решение об индексации. Доплата же в обоих случаях будет рассчитываться с апреля, поэтому экономически выгоднее уходить на пенсию в конце месяца.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии. По его словам, фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируются, пока гражданин работает, поэтому можно уволиться, получить индексацию, а затем снова устроиться на работу.