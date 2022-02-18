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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии вырос на 1,08 процента

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В начале основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. На открытии индекс Мосбиржи прибавил 1,08 процента, поднявшись до 3549,08 пункта, а индекс РТС — 1,78 процента, до 1475,77 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта также укрепляется. Доллар с начала дня опускается на 0,62 процента, до 75,82 рубля, а евро — на 0,63 процента, до 86,17 рубля.

Большинство «голубых фишек» Мосбиржи находится в плюсе. Лидером роста стал «Яндекс» (плюс 1,83 процента, до 3841,8 рубля), «Северсталь» (плюс 1,67 процента, до 1639,8 рубля) и «Сбер» (плюс 1,39 процента, до 264,2 рубля). Падают акции «Русала» (минус 0,43 процента, до 82,88 рубля) и «Полюса» (минус 0,35 процента, до 13293,5 рубля), а бумаги «Татнефти» показывают наименьший рост (плюс 0,24 процента, до 492,2 рубля).

Курс доллара от TradingView

Нефтяные котировки продолжают снижение последних дней. Апрельский фьючерс на сорт Brent опустился до 92,54 доллара за баррель, а на мартовский на сорт WTI — до 91,23 доллара.

Российский фондовый рынок в последний месяц почти полностью зависит от развития ситуации вокруг Украины. На этой неделе он испытал сразу несколько разворотов. В понедельник, 14 февраля, инвесторы активно распродавали российские бумаги из-за сообщений западных СМИ о начале вторжения 16 февраля. Во вторник, 15 февраля, Россия объявила о начале отвода войск, что стало поводом для резкого роста. Однако в следующие дни США и Европа указали, что реального отвода не происходит, а угроза военного конфликта по-прежнему остается высокой.

В четверг, 17 февраля, на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) начались массированные обстрелы, что позволило предположить скорое вмешательство России. Из-за этого акции спешно распродавали. Пятничный коррекционный рост может быть связан с отсутствием новой информации, усталостью инвесторов от неопределенности сигналов и попытками выкупить акции на минимуме.

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Платон Щукин
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