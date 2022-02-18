В центре Донецка произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в центре Донецка, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). На месте виден огонь, близлежащие здания не повреждены.

По имеющимся данным, взорвалась машина. На месте работают экстренные службы и министерство госбезопасности ДНР. Сообщается, что жертв нет.

Ранее стало известно, что власти ДНР начали эвакуировать жителей Донецка в Россию. Сообщалось, что в каждом районе Донецка определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о временной эвакуации населения республики в Ростовскую область. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Пушилин в обращении к жителям подчеркнул, что временный выезд поможет сохранить жизнь и здоровье.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.