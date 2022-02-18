Россияне назвали главную проблему на удаленке

Около 15 процентов россиян полностью перешли на работу из дома. Трудности с самодисциплиной и более длинный рабочий день, чем при традиционном режиме они называют главной проблемой удаленки (так ответили 27,1 процента). Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также среди трудностей — отсутствие живого общения, которое усложняет рабочие процессы (25 процентов), рост количества планерок и созвонов (10,4 процента), родственники, которые отвлекают от работы (8,3 процента), плохое интернет-соединение дома (4,2 процента) и конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи (2,1 процента).

Больше других на удаленный формат перешли россияне, которые заняты в сферах ИТ и телекома, продаж, образования и бухгалтерии. Опрос также показал, что 52 процента респондентов на данный момент работают в традиционном режиме и не перешли на удаленку, 28 процентов сотрудников трудятся «гибридно» — время от времени посещают офис.

Среди причин отказа от дистанционного формата опрошенные называли следующее: деятельность организации невозможна в онлайне (50 процентов), низкая статистика по заболеваемости среди сотрудников (17,3 процента), руководство не видит рисков и беспокоится о падении продуктивности работников на удаленке, а также начальство неохотно отпускает сотрудников из офиса по любым поводам, даже на время отпуска (по 9,6 процента).

К февралю 2022 года доля компаний в России, которые практикуют удаленную работу сотрудников, достигла рекордных показателей, превысив половину.