Посол России заявил о попытках США оказать давление на Москву

Утверждения властей США об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины нельзя воспринять иначе, кроме как попытку оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналистов о звучащих в США утверждениях о якобы готовящемся нападении на Украину.

«Прежде всего, хотел бы обратить внимание на неоднократные заявления руководства России об отсутствии у нас каких-либо планов агрессии против братского украинского народа", - отметил дипломат, слова которого приводятся на странице посольства в "Фейсбуке". "Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», - подчеркнул он.

"Тем не менее в Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР, - указал Антонов. - Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину. Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России".