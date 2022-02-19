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Попова заявила о необходимости вести учет беременных и инвалидов из Донбасса

Попова заявила о необходимости организовать учет беременных и инвалидов из Донбасса на КПП
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости организовать учет беременных женщин, инвалидов и грудных детей из Донбасса на КПП в Ростовской области.

Ранее стало известно, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации противоэпидемических мероприятий при размещении жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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