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Блинкен обсудит с Лавровым «очень конкретные идеи» по безопасности в мире

Госсекретарь Блинкен: есть конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Вашингтон имеет конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы, заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) американский государственный секретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Политик рассказал о планах встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Несколько дней назад он предложил российской стороне обсудить ситуацию в мире. Спустя пару дней, отметил Блинкен, российская сторона согласилась. «И я ему сказал: "Я буду рад вас увидеть, конечно, при условии, что Россия за это время не вторгнется на Украину"», — добавил госсекретарь.

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Дипломат указал, что у США есть «очень конкретные идеи для дискуссии». По его словам, они могли бы «на основе взаимности укрепить безопасность России, США и Европы». «Посмотрим, готова ли Россия пойти на это», — добавил политик.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. В США считают, что Россия может начать нападение после 20 февраля.

Москва неоднократно говорила, что не собирается нападать на другие государства.

Алия Шарафутдинова
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