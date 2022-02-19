Блинкен обсудит с Лавровым «очень конкретные идеи» по безопасности в мире

Вашингтон имеет конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы, заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) американский государственный секретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Политик рассказал о планах встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Несколько дней назад он предложил российской стороне обсудить ситуацию в мире. Спустя пару дней, отметил Блинкен, российская сторона согласилась. «И я ему сказал: "Я буду рад вас увидеть, конечно, при условии, что Россия за это время не вторгнется на Украину"», — добавил госсекретарь.

Дипломат указал, что у США есть «очень конкретные идеи для дискуссии». По его словам, они могли бы «на основе взаимности укрепить безопасность России, США и Европы». «Посмотрим, готова ли Россия пойти на это», — добавил политик.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. В США считают, что Россия может начать нападение после 20 февраля.

Москва неоднократно говорила, что не собирается нападать на другие государства.