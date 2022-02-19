Иммунолог оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

Российский иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом. По его словам, это невозможно, поскольку одни вирус вытеснит другой. Об этом пишет ТАСС.

«Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса "борются " за одного человека, кто первый попал — тот уже и вытесняет второго», — пояснил врач.

Он отметил, что какое-то время они могут сосуществовать на слизистой, и ПЦР-тест может определить оба вируса. Однако, по словам Жемчугова, положительные тесты не говорят о двойном заболевании. «А если смотреть через сутки, то инфекция будет одна, потому что один вирус вытеснит другой», — рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что переболеть сначала COVID-19, а затем гриппом, и наоборот — действительно опасно.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что после перенесенного коронавируса грипп и другие сезонные инфекции у пациентов могут протекать не так, как обычно. По его словам, если острая респираторная инфекция, в первую очередь грипп, проникает в организм после того, как человек переболел COVID-19, то течение болезни усложняется.

