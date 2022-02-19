Сборная Словакии по хоккею завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Швеции в матче за третье место на Олимпиаде в Пекине и завоевала бронзовые медали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу словацкой сборной. Дублем отметился Юрай Слафковски, еще по одной шайбе забросили Самуэль Такач и Павол Регенда.

Сборная Словакии впервые выиграла медаль в рамках Олимпийских игр. До этого лучшим результатом было четвертое место на Олимпиаде в Ванкувере.

В финале сойдутся команды России и Финляндии. Матч пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.