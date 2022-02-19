Зеленский пригрозил признать Будапештский меморандум неработающим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если встреча не состоится, то Киев признает меморандум неработающим. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал глава Украины.

Зеленский также потребовал разблокировать переговорный процесс по Донбассу, но отметил, что Украине не станет ограничиваться только форматом переговоров.

Ранее три бывших президента Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Они заявили, что тогда ядерные государства обязались уважать независимость и территориальную целостность Украины.

Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В 1994 году его подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.