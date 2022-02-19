В бундестаге завили о «перешедшем границы» украинском после

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник «перешел границы», потребовав от канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «Нормандского формата» и Минских соглашений.

«При этом, поведение посла Украины в Германии далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — заявил Мютцених.

17 февраля посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев хочет, чтобы власти Германии организовали саммит в «нормандском формате» в ближайшее время. По его словам, Украина ожидает созыва «нормандского» саммита от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшие недели.