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Канцлер ФРГ оценил возможность Украины вступить в НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Вопрос возможного вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривается. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем», — заявил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно недавнему социологическому опросу, более 60 процентов украинцев поддержали идею о вступлении страны в Североатлантический альянс. При этом больше половины жителей Германии выступили против членства Украины в НАТО в ближайшие годы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. Зеленский заявил, что альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому страна могла бы присоединиться, напомнив о политике открытых дверей.

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Варвара Кошечкина
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