Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Вашингтоне заявили о готовности к прибытию колонн грузовиков

Власти Вашингтона заявили о готовности к прибытию колонн грузовиков и демонстрациям
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти Вашингтона заявили о готовности к прибытию колонн большегрузных автомобилей и демонстрациям по случаю выступления президента США Джо Байдена «О положении страны», запланированного на 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

«Как и в случае любых демонстраций, полиция Капитолия будет способствовать законной деятельности в соответствии с Первой поправкой к Конституции США», — отмечается в сообщении. Указанная поправка, в частности, гарантирует право на свободу слова и собраний.

Правоохранители уточнили, что на улицах американской столицы в целях безопасности могут установить барьеры, «однако окончательное решение не принято».

В январе стало известно, что президент США Джо Байден 1 марта выступит перед обеими палатами Конгресса с традиционным посланием «О положении страны». Это будет уже второе выступление Байдена с посланием «О положении страны». В прошлый раз он обратился с ним к Конгрессу 28 апреля 2021 года. Как правило, американские президенты делают это в начале года, но Байден тогда решил приурочить свое выступление к 100 дням нахождения на посту главы государства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ростовской области выделили пять миллиардов рублей для беженцев из Донбасса
В США рассказали о заставляющих Россию думать F-35
В канадской столице из-за беспорядков задержали более 100 человек
В ДНР объявили о всеобщей мобилизации
В Вашингтоне заявили о готовности к прибытию колонн грузовиков
Гинцбург назвал необходимое для остановки мутации коронавируса условие
В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения
Еще один российский регион заявил о готовности принять жителей Донбасса
На Украине высмеяли переезд западных посольств во Львов
Условия проведения лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине изменили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.