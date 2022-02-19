В Вашингтоне заявили о готовности к прибытию колонн грузовиков

Власти Вашингтона заявили о готовности к прибытию колонн большегрузных автомобилей и демонстрациям по случаю выступления президента США Джо Байдена «О положении страны», запланированного на 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

«Как и в случае любых демонстраций, полиция Капитолия будет способствовать законной деятельности в соответствии с Первой поправкой к Конституции США», — отмечается в сообщении. Указанная поправка, в частности, гарантирует право на свободу слова и собраний.

Правоохранители уточнили, что на улицах американской столицы в целях безопасности могут установить барьеры, «однако окончательное решение не принято».

В январе стало известно, что президент США Джо Байден 1 марта выступит перед обеими палатами Конгресса с традиционным посланием «О положении страны». Это будет уже второе выступление Байдена с посланием «О положении страны». В прошлый раз он обратился с ним к Конгрессу 28 апреля 2021 года. Как правило, американские президенты делают это в начале года, но Байден тогда решил приурочить свое выступление к 100 дням нахождения на посту главы государства.