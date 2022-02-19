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Европу предупредили о тяжелом ударе в случае отказа от газа из России

The Telegraph: Европа не выдержит и двух месяцев в случае отказа от газа из России

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Страны Европы столкнутся с серьезным энергетическим кризисом в случае отказа от поставок газа из России. Об этом сообщает обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.

В статье говорится, что экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится.

По информации автора, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33 процента. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит на полтора месяца. Рис напомнил, что за 2021 год его цена утроилась.

Ранее Италия заявила о намерении потратить до 8 миллиардов евро на компенсацию роста цен. Таким образом европейская страна планирует спастись от трудностей, вызванных энергетическим кризисом. В том числе помощь будет оказана автомобильной отрасли.

В декабре 2021 года в Европе цены на топливо достигли исторического рекорда, превысив отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров. Стоимость импорта энергоносителей для ЕС выросла на 72,1 процента в прошлом году — с 250,9 миллиарда долларов в 2020-м до 431,8 миллиарда долларов в 2021-м.

Марина Совина
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