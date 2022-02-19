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На Украине заявили о выгоде Запада от «военной истерии»

Депутат Медведчук заявил, что Запад заработал миллиарды на военной истерии вокруг Украины
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что западные партнеры Украины погрузили страну в долговую яму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведчук сообщил о выгоде Запада от «военной истерии» вокруг Украины и подчеркнул, что партнеры страны заработали миллиарды на ней.

«США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты», — заявил он.

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Депутат добавил, что западные партнеры бросили Украину «в долговую яму невиданной глубины», поскольку «нищим и бесправным государством очень легко управлять». Он спрогнозировал, что после массового оттока капиталов и бегства инвесторов стране придется «пойти с протянутой рукой» и к Международному Валютному Фонду (МВФ).

Ранее Медведчук обвинил Киев в желании отвлечь от проблем «вторжением» России. Он назвал войну «любимым способом власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем». По мнению депутата, Киев будет продолжать «рассказывать сказки о привлечении инвестиций», пока страна погружается в долговой хаос.

Марина Совина
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